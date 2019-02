Eishockey: Siege für Vanek und Raffl in der NHL

Nashville (Tennessee)/St. Paul (Minnesota) (APA) - Die österreichischen Eishockey-Stürmer Thomas Vanek und Michael Raffl haben am Dienstag in der National Hockey League (NHL) mit ihren Teams Siege gefeiert. Vanek und die Detroit Red Wings gewannen bei den Nashville Predators mit 3:2, wobei der 35-Jährige ein Tor vorbereitete. Raffl setzte sich mit den Philadelphia Flyers bei Minnesota Wild mit 5:4 durch.

Die Red Wings, die zuletzt dreimal verloren hatten, verspielten in Nashville eine 2:0-Führung, holten dank Andreas Athanasiou (45.) aber noch drei Punkte. Vanek wurde beim Tor zum 2:0 durch Dylan Larrkin (28.) für seine Arbeit vor dem Tor mit einem Assistpunkt belohnt. „In den jüngsten zwei Spielen haben wir über die gesamten 60 Minuten hart gekämpft. Wir haben zu viele Strafen genommen, (Torhüter Jimmy) Howard war großartig. Insgesamt haben wir uns den Sieg verdient“, erklärte Vanek, der nach 49 Spielen bei 11 Toren und 17 Assist hält.

Die Flyers benötigten nach der 1:4-Derbyniederlage am Montag gegen die Pittsburgh Penguins ein Drittel, um in St. Paul ins Spiel zu finden. Nach einem 1:3-Rückstand nach dem Startabschnitt drehte Philadelphia aber auf und holte schließlich den zehnten Sieg aus den jüngsten zwölf Spielen.

Raffl stand etwas über neun Minuten auf dem Eis, nachdem er am Vortag von Pittsburgh-Stürmer Jewgenij Malkin schwer gefoult worden war. Der Russe hatte den Villacher in der 57. Minute scheinbar absichtlich mit dem Schläger im Gesicht getroffen und wurde für ein Spiel gesperrt.

NHL-Ergebnisse vom Dienstag: Nashville Predators - Detroit Red Wings (1 Assist Vanek) 2:3, Minnesota Wild - Philadelphia Flyers (mit Raffl) 4:5, Vegas Golden Knights - Arizona Coyotes (ohne Grabner/verletzt) 2:5, Boston Bruins - Chicago Blackhawks 6:3, Buffalo Sabres - New York Islanders 3:1, Florida Panthers - Dallas Stars 0:3, Columbus Blue Jackets - Washington Capitals 3:0, Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 1:4, St. Louis Blues - New Jersey Devils 8:3, Colorado Avalanche - Toronto Maple Leafs 2:5, Winnipeg Jets - New York Rangers 4:3, Tampa Bay Lightning - Calgary Flames 6:3.