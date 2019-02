Fußball: Deutsche Bundesliga hat Umsatz seit 2010 fast verdoppelt

Frankfurt am Main (APA/dpa) - Die deutsche Fußball-Bundesliga hat ihren Umsatz seit der Saison 2010/11 fast verdoppelt. Dies geht aus dem von der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Mittwoch veröffentlichten „Wirtschaftsreport 2019“ hervor. Demnach verzeichnete die höchste deutsche Spielklasse in der Saison 2017/18 einen Gesamtumsatz von 3,81 Milliarden Euro. Vor sieben Jahren waren es nach DFL-Angaben noch 1,94 Mrd. Euro.

Bundesliga und 2. Bundesliga zusammen haben in der abgelaufenen Saison den Rekordwert von 4,42 Milliarden Euro erreicht, wie es in dem Bericht heißt. Aus dem Report geht hervor, dass 17 von 18 Bundesligisten einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro in der vergangenen Spielzeit verzeichneten.

DFL-Geschäftsführer Christian Seifert sieht den Anstieg der Zahlen auch in den TV-Geldern begründet. „Der deutsche Profifußball hat sich unverändert positiv entwickelt. Dazu tragen wesentlich die Erlöse aus den aktuellen Medienverträgen bei, die sich erstmals in den Bilanzen niederschlagen“, sagte der 49-Jährige.