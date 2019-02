Kronjuwelendiebstahl in Schweden: Freigelassener wieder festgenommen

Stockholm (APA/dpa) - Hin und Her im Fall der gestohlenen Kronjuwelen in Schweden: Ein 26 Jahre alter Verdächtiger ist kurz nach seiner Freilassung aus der Untersuchungshaft wieder festgenommen worden. Der Mann sei wegen des Verdachts der schweren Hehlerei wieder in Untersuchungshaft genommen worden, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Der 26-Jährige war bereits am Samstag wegen des Verdachts in Gewahrsam genommen worden, an dem Diebstahl der Kronjuwelen aus dem Dom zu Strängnäs bei Stockholm beteiligt gewesen zu sein. Am Dienstag wurde er zunächst mangels Beweisen vom Bezirksgericht in Eskilstuna wieder auf freien Fuß gesetzt. Staatsanwältin Reena Devgun ging dagegen vor dem schwedischen Berufungsgericht in Stockholm vor, das den Entschluss der Vorinstanz nun kippte: Der Mann habe bei der erneuten Festnahme keinen Widerstand geleistet, erklärte Devgun.

Ein anderer Mann sitzt ebenfalls wegen des Verdachts der Hehlerei weiter in Untersuchungshaft. Einem Dritten, der schon im September festgenommen worden war, wird bereits der Prozess gemacht, weil er die Kronjuwelen gestohlen haben soll.

Die Kronjuwelen - Krone und Reichsapfel des 1611 gestorbenen Königs Karl IX. von Schweden sowie die Krone seiner 1625 gestorbenen Frau, Königin Christine von Holstein-Gottorf - waren Ende Juli 2018 aus dem Dom entwendet worden. Sie haben einen Schätzwert von umgerechnet mehr als sechs Millionen Euro. Am Dienstag vor einer Woche waren sie wieder aufgetaucht.