Deutsche Polizei: Mehr Beamte bei Münchner Sicherheitskonferenz

München (APA/dpa) - Die deutsche Polizei will bei der Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende mehr Personal einsetzen. Insgesamt sollten 4.400 Beamte die Veranstaltung sichern, sagte Polizeivizepräsident Werner Feiler am Mittwoch. Im Vorjahr waren rund 4.000 Polizisten im Einsatz.

Feiler begründete die Aufstockung mit der gestiegenen Anzahl an Gästen auf der Konferenz. Eine konkrete Gefährdungslage bestehe aber nicht, betonte er.

Die 55. Münchner Sicherheitskonferenz tagt vom 15. bis 17. Februar im Hotel Bayerischer Hof. Zu dem weltweit wichtigsten Expertentreffen zum Thema Sicherheitspolitik erwarten die Veranstalter in diesem Jahr 600 Gäste, darunter etwa 35 Staats- und Regierungschefs, sowie 80 Außen- und Verteidigungsminister. Ein linksgerichtetes Bündnis hat zu Protesten rund um die Konferenz aufgerufen.