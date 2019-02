Ski-WM: Hirscher sagte wegen Erkrankung Medientermin in Aare ab

Aare (APA) - Marcel Hirscher wird nicht am (heutigen) Mittwochabend nach seiner Ankunft bei der Ski-WM in Aare seinen einzigen geplanten Medientermin im Vorfeld der Rennen abhalten. „Marcel ist krank. Erkältung und Halsweh. Pressekonferenz abgesagt. Keine Medienaktivitäten möglich“, teilte sein Pressesprecher Stefan Illek in der Whatsapp-Gruppe für die Medienvertreter in Schweden mit.

Hirscher ist Titelverteidiger im Riesentorlauf am Freitag und im Slalom am Sonntag. Was die Erkrankung für die Renneinsätze bedeutet, war vorerst nicht klar.