Ski-WM: Cortina 2021 mit Parallel-Event und Kombination

Aare (APA) - Die Alpine Kombination bleibt im Kalender für die nächsten Ski-Weltmeisterschaften 2021 in Cortina d‘Ampezzo. Das Council des Internationalen Skiverbands (FIS) entschied am Mittwoch bei seiner Sitzung in Aare, dass im Cortina-Programm sowohl die Alpine Kombination als auch ein Einzel-Parallelbewerb sein werden.

Zusätzlich wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die das Format der Kombination diskutieren und sich auch mit Strategien für den Weltcup-Kalender befassen soll. Das teilte die FIS am Mittwoch nach der Sitzung mit.