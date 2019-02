Deutschland für Verzicht auf militärische Mittel in Venezuela

Caracas (APA/dpa) - Die Regierung in Berlin schließt eine deutsche Beteiligung an einer eventuellen Militärintervention in Venezuela ausdrücklich aus. „Wir treten für eine friedliche Lösung ein und eine friedliche Lösung verzichtet auf militärische Mittel“, betonte Außenamts-Staatsminister Michael Roth (SPD) am Mittwoch bei der Fragestunde im Bundestag.

„Wir rufen ausdrücklich alle Seiten zum Gewaltverzicht auf“, sagte Roth. Ziel sei eine politische Lösung mit freien und demokratischen Neuwahlen in dem südamerikanischen Land. Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro blockiert seit Tagen humanitäre Hilfslieferungen aus dem Ausland mit der Begründung, sie sollten eine militärische Intervention vorbereiten.