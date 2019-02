Ski-WM: Technik-Aufgebot mit Hirscher, Feller, Schwarz als Konstanten

Aare (APA) - Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat am Mittwochabend die Aufgebote für die beiden WM-Rennen der Technik-Herren bekanntgeben. Im Riesentorlauf am Freitag starten demnach in Aare Marcel Hirscher, Manuel Feller, Marco Schwarz, Roland Leitinger und Stefan Brennsteiner, im Slalom Hirscher, Feller, Schwarz, Michael Matt und Christian Hirschbühl.

Hirscher, der am Mittwoch mit einer Erkältung angereist ist, ist in beiden Disziplinen Titelverteidiger, deshalb steht dem ÖSV ein Kontingent von jeweils fünf Teilnehmern zur Verfügung. Schwarz, Matt und Hirschbühl hatten am Dienstag im Teambewerb Silber gewonnen, schon davor hatte Schwarz Bronze in der Kombination geholt.