Ski-WM: Von Appen nach Sturz in Kombi-Abfahrt nicht verletzt

Aare (APA) - Henrik von Appen hat sich laut Angaben des Internationalen Skiverbands (FIS) in der WM-Abfahrt der Alpinen Kombination nicht verletzt. „Es geht ihm gut“, sagte FIS-Renndirektor Markus Waldner am Mittwoch in Aare. Nach dem Sturz des Chilenen war das Rennen am Montag länger unterbrochen gewesen. Von Appen werde wohl nächste Woche in Bansko wieder am Start stehen, ergänzte eine FIS-Sprecherin.