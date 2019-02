Milliardendeal: Johnson & Johnson kauft Hersteller von OP-Robotern

New Brunswick (New Jersey) (APA/Reuters) - Der amerikanische Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson will im Geschäft mit Robotern wachsen. Der US-Konzern kauft deshalb für 3,4 Mrd. US-Dollar (rund 3 Mrd. Euro) die auf Roboter für die Chirurgie spezialisierte Firma Auris Health. Der Kaufpreis könne sich unter bestimmten Bedingungen noch um 2,35 Milliarden Dollar erhöhen.

Auris Health ist spezialisiert auf Technologien zur Behandlung von Lungenkrebs. Bereits im vergangenen Jahr hatte Johnson & Johnson einen Robotik-Hersteller übernommen.

