US-Börsen im Verlauf etwas höher

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Mittwoch im Verlauf etwas höher tendiert. Sie knüpften damit an ihre Kursgewinne vom Vortag an. Analysten verwiesen auf Hoffnungen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Zudem steht US-Präsident Donald Trump im Streit um die Finanzierung einer Grenzmauer zu Mexiko nach US-Medienberichten vor dem Einlenken.

Der Dow Jones lag gegen 19.20 Uhr 0,59 Prozent im Plus und stand damit bei 25.575,65 Punkten. Der marktbreite S&P-500 gewann 0,50 Prozent auf 2.758,32 Zähler. Der technologielastige Nasdaq Composite legte 0,45 Prozent auf 7.447,71 Einheiten zu.

Die Gespräche zwischen USA und China zur Beilegung des Handelsstreits kommen nach den Worten von US-Finanzminister Steven Mnuchin voran. Die Unterredungen liefen „so weit, so gut“, sagte er zu Reportern in Peking. Dort will Mnuchin zusammen mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer am Donnerstag und Freitag mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten Liu He zusammenkommen, dem führenden Wirtschaftsberater von Präsident Xi Jinping. Beide US-Politiker halten sich bereits seit Dienstag in Peking auf.

Außerdem mehren sich die Anzeichen für ein Einlenken von Trump im Haushaltsstreit. Die Sender CNN und NBC News meldeten unter Berufung auf das Umfeld des Präsidenten, dass Trump einen im Kongress gefundenen Kompromiss zu seinem Projekt einer Grenzmauer zu unterzeichnen beabsichtige. Kommt das Gesetz bis Freitag zustande, würde ein erneuter „Shutdown“ - also eine Teilstilllegung der Bundesbehörden - vermieden.

Im Branchenvergleich wurden Finanzwerte besonders stark nachgefragt. Im Dow Jones gehörten die Aktien von Visa (plus 0,98 Prozent) und Goldman Sachs (plus 0,89 Prozent) im Verlauf zu den größten Gewinnern. Auch JPMorgan (plus 0,85 Prozent) und American Express (plus 0,74 Prozent) lagen im Spitzenfeld. Im S&P-500 legten Blackrock-Aktien um 1,06 Prozent zu und die Citigroup-Titel gewannen 0,86 Prozent.

Im Nasdaq Composite lagen die Anteilsscheine von Activison Blizzard mit einem Plus von 5,90 Prozent im Spitzenfeld. Der Videospiele-Anbieter baut zwar Stellen in großem Stil ab, weil das Geschäft in diesem Jahr absehbar schwächer laufen soll. Die Firma will sich nun aber stärker auf lukrative Titel wie „Call of Duty“, „Candy Crush“, „Overwatch“ oder „Diablo“ konzentrieren.

