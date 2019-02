Sotheby‘s verkauft geschichtsträchtige Villa in Monaco zu Rekordpreis

Monte Carlo (APA/AFP) - Eine Villa in Monaco ist vom Luxusimmobilienmakler Sotheby‘s International Real Estate zum Rekordpreis von 110 Millionen Euro zum Verkauf angeboten worden. Die Villa „L‘Echauguette“ (Erkertürmchen) ist eines der letzten Häuser aus der Belle-Epoque im Fürstentum. Sie liegt auf einem Felsvorsprung und wird unmöbliert verkauft.

Das Haus gehörte einst der Familie von Francois Blanc, dem Gründer der berühmten Spielbank Monte-Carlo. Selbst für den kleinen Stadtstaat am Mittelmeer, in dem die Immobilienpreise im Durchschnitt bei 41.335 Euro pro Quadratmeter liegen, sei der Preis außergewöhnliche, bestätigte Sotheby‘s. Die Wohnfläche von 700 Quadratmetern erstreckt sich auf sechs Stockwerke, umgeben von 550 Quadratmetern Grundstück samt Swimmingpool.

Die rosafarbene Villa im neoklassizistischen Stil wurde Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut und wurde als eine von wenigen in Monaco nicht in ein Appartementhaus oder ein Bürogebäude umgewandelt. Das genaue Baujahr ist ungeklärt, aber das Haus wird in einem Nachschlagewerk über Monaco aus dem Jahr 1903 erwähnt.