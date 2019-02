Fußball: Nach nur fünf Monaten gab Osorio als Paraguay-Teamchef auf

Asuncion (APA/Reuters) - Juan Carlos Osorio hat nach nur fünf Monaten als Teamchef von Paraguay das Handtuch geschmissen. Nach nur einem Match, einem Freundschaftsspiel gegen Südafrika (1:1) im November, gab Osorio am Mittwoch seinen Rückzug bekannt. „Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass ich im Einvernehmen mit dem Verband aus familiären Gründen leider nicht als Coach von Paraguay weitermachen kann.“

Für Paraguay beginnt damit die Suche nach einem rechtzeitigen Ersatz für die im Juni in Brasilien beginnende Copa America. In Gruppe B trifft man auf Argentinien, Kolumbien und Katar. Der Vertrag Osorios wäre eigentlich bis zum Ende der südamerikanischen Qualifikation zur WM 2022 in Katar gelaufen.