Basketball: Swans Gmunden komplettierten Final Four im Cup

Wien (APA) - Bundesliga-Tabellenführer Swans Gmunden hat am Mittwoch erwartungsgemäß das Cup-Final-Four im österreichischen Basketball komplettiert. Die Oberösterreicher setzten sich bei Zweitligist Basket Flames mit 95:84 (54:27) durch.

Das Final Four, für das sich zuvor schon die Kapfenberg Bulls, die Kloserneuburg Dukes und die Gunners Oberwart qualifiziert hatten, geht am 23./24. März in Szene. Der Schauplatz wird am Donnerstag bekanntgegeben.

