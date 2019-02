Tennis: Scharapowa musste für Indian Wells absagen

Indian Wells (Kalifornien) (APA/AFP) - Tennis-Star Maria Scharapowa hat wegen einer Verletzung der rechten Schulter ihre Absage für das mit 9,035 Mio. Dollar dotierte WTA-Premier-Turnier in Indian Wells verlautbart. Die ehemalige Nummer 1 und aktuelle Nummer 27 der Welt hat in diesem Jahr bisher erst acht Matches (6:2-Siege) gespielt, bei den Australian Open in Melbourne war sie im Achtelfinale ausgeschieden.