Skeleton: Erkrankte Flock muss auf Weltcup-Start verzichten

Lake Placid (New York) (APA) - Skeleton-Europameisterin Janine Flock muss wegen einer Erkrankung auf ihren Start beim Weltcup in Lake Placid am Freitag verzichten. Die bereits in den USA befindliche Tirolerin hat nach einem Arztbesuch vor Ort die Diagnose bakterielle Infektion erhalten, berichtete ihr Trainer und Lebensgefährte Matthias Guggenberger.

Ob die 29-Jährige als Gesamt-Weltcup-Fünfte zumindest kommende Woche beim Weltcup-Finale in Calgary antreten kann, ist fraglich. „Jetzt steht einmal das Gesundwerden für Janine im Vordergrund. Das große Ziel bleibt die WM in Whistler Mountain“, sagte Guggenberger. Die WM-Medaillen werden in drei Wochen vergeben.