Hauseinsturz mit 21 Toten in Istanbul - Vier Festnahmen

Istanbul (APA/dpa) - Rund eine Woche nach dem Einsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses in Istanbul hat die Polizei vier Personen festgenommen. Ihnen werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, berichteten regierungsnahe Medien am Donnerstag. Darunter sei auch ein Gebäudeinspektor der Stadt.

Bei dem Unglück im Stadtteil Kartal auf der asiatischen Seite der türkischen Metropole waren 21 Menschen ums Leben gekommen. Der Gouverneur von Istanbul, Ali Yerlikaya, sowie der Minister für Umwelt und Stadtplanung, Murat Kurum, hatten berichtet, dass die obersten drei Stockwerke des Hauses ohne Baugenehmigung hinzugefügt worden seien.

Seit dem Unglück haben Behörden in Istanbul und anderen türkischen Städten zahlreiche Gebäude räumen lassen. Die Ursache des Einsturzes ist weiterhin unklar. In Istanbul ist der Bau von zusätzlichen Stockwerken ohne Genehmigung ein verbreitetes Problem. Die Praxis ist besonders gefährlich, weil die Großstadt in einem Erdbebengebiet liegt.