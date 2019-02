Langlauf: ÖSV bei WM-Generalprobe nur mit Stadlober und Tritscher

Cogne (APA) - Mit nur zwei Athleten des Österreichischen Skiverbandes (ÖSV) geht am Wochenende die WM-Generalprobe der Langläufer in Szene. Der ÖSV entsandte Aushängeschild Teresa Stadlober sowie Bernhard Tritscher zu den Weltcup-Bewerben in Cogne (ITA). Auf dem Programm stehen zwei Einzelbewerbe: ein Skating-Sprint und ein Distanzrennen in der klassischen Technik.

Programm Cogne: Samstag (10.30/12.30): Sprint Skating Qualifikation/Finalläufe; Sonntag (9.45/12.30): 10 km klassisch Damen bzw. 15 km kl. Herren