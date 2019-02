Drogenlenker ohne Führerschein erfasste in Wien Fußgänger

Wien (APA) - Ein Drogenlenker ohne Führerschein hat am Mittwochnachmittag in Wien-Ottakring einen 16-jährigen Fußgänger mir einem Klein-Lkw erfasst. Der Jugendliche erlitt Prellungen und Abschürfungen, der 32-Jährige am Steuer flüchtete. Ein Zeuge merkte sich das Kennzeichen, der Zulassungsbesitzer konnte so ausgeforscht werden, berichtete die Polizei.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.15 Uhr an der Kreuzung Friedmanngasse mit der Brunnengasse. Der 16-Jährige wurde mit der Rettung in ein Spital gebracht. Nachdem sich die Polizei beim Zulassungsbesitzer des Kfz gemeldet hatte, begab sich dieser mit dem Lenker zum Unfallort. Da der 31-Jährige „einen seltsamen Eindruck erweckte“, wie es in der Polizeiaussendung hieß, musste er zum Amtsarzt. Die Blutanabnahme verweigerte der Mann, eine Suchtmittel-Beeinträchtigung wurde dennoch diagnostiziert.