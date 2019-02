Doppeljackpot am Sonntag - Es geht um 2,6 Millionen Euro

Wien (APA) - Zum zweiten Mal in Folge hat am Mittwoch kein Spielteilnehmer die „sechs Richtigen“ getippt. Daher geht es bei der nächsten Ziehung am Sonntag um rund 2,6 Millionen Euro, teilten die Österreichischen Lotterien am Donnerstag mit. Auch beim Joker gab es keine Quittung mit der richtigen Zahl, im Topf werden rund 450.000 Euro liegen.

Ein weiteres Mal wurden vor allem niedrige Zahlen gezogen - weder eine Dreißiger- noch eine Vierziger-Zahl war dabei. Fünf Spielteilnehmer erzielten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen jeweils mehr als 23.000 Euro. Ein Tiroler, ein Niederösterreicher und ein Wiener kreuzten ihren Gewinn jeweils auf einem Normalschein an, ein weiterer Wiener und ein win2day-User waren per Quicktipp erfolgreich.

~ Die Lotto-Quoten der Ziehung vom Mittwoch:

DJP Sechser. Im Topf bleiben EUR 1.602.935,47 - 2,6 Mio. warten ~ ~

5 Fünfer+ZZ zu je EUR 23.028,90

138 Fünfer zu je EUR 910,20

288 Vierer+ZZ zu je EUR 130,80 5.552 Vierer zu je EUR 37,70 7.177 Dreier+ZZ zu je EUR 13,10 84.490 Dreier zu je EUR 4,40 215.347 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20 ~

~ Die Gewinnzahlen: 03 07 08 16 23 25 Zusatzzahl: 21

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch: JP Joker, im Topf bleiben EUR 226.573,04 - 450.000 warten ~ ~

13 mal EUR 8.800,00

104 mal EUR 880,00 1.033 mal EUR 88,00 11.406 mal EUR 8,00 113.945 mal EUR 1,80 ~ ~

Joker Zahl: 1 0 3 4 9 6 ~