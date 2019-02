Wiener Festwochen - Premieren und Eröffnungen 2019

Wien (APA) - Die Wiener Festwochen zeigen vom 10. Mai bis 16. Juni 2019 insgesamt 45 Produktionen. Im Folgenden ein Programmüberblick laut den Unterlagen zur heutigen Pressekonferenz.

~ 10. Mai Eröffnung Rathausplatz 11. Mai Diamante (Mariano Pensotti/Grupo Erste Bank Arena

Marea) 11. Mai Time has fallen asleep in the Erste Bank Arena

afternoon sunshine (Mette

Edvardsen) 11. Mai Beat House Donaustadt (Anna Alfred-Klinkan-Hof

Witt) 11. Mai Relay (Ula Sickle) Erste Bank Arena 11. Mai undercurrents (Sarah Vanhee) Erste Bank Arena 11. Mai Corbeaux (Bouchra Ouizguen) Erste Bank Arena 12. Mai aCORdo (Alice Ripoll) Erste Bank Arena 12. Mai The Scarlet Letter (Angelica Halle E im MuseumsQuartier

Liddell) 12. Mai 3 Episodes of Life - Episode 1 Studio Moliere

(Markus Öhrn) 13. Mai 3 Episodes of Life - Episode 2 Studio Moliere

(Markus Öhrn) 14. Mai 3 Episodes of Life - Episode 3 Studio Moliere

(Markus Öhrn) 13. Mai Ensaio para uma Cartografia Halle G im MuseumsQuartier

(Monica Calle) 13. Mai Apart-ment (Keyvan Sarreshteh) Theater Nestroyhof Hamakom 16. Mai Agora (Christian Fennesz) Volkstheater 17. Mai Phantom Beard (Monira Al Qadiri) Schauspielhaus Wien 17. Mai LAX BAR (Christoph Meier, Ute Laxenburger Straße 4

Müller, Robert Schwarz, Lukas

Stopczynski) 17. Mai Penelope Sleeps (Mette Halle G im MuseumsQuartier

Edvardsen, Matteo Fargion) 18. Mai Bacantes - Preludio para uma Volkstheater

Purga (Marlene Monteiro Freitas) 19. Mai Proces (Krystian Lupa) Halle E im MuseumsQuartier 20. Mai This Song Father Used to Sing Theater Nestroyhof Hamakom

(Three Days in May) (Wichaya

Artamat/For What Theatre) 23. Mai Contes Immoraux - Partie 1: Halle G im MuseumsQuartier

Maison Mere (Phia

Menard/Compagnie Non Nova) 24. Mai Deponie Highfield (Rene Akademietheater

Pollesch) 24. Mai Hass-Triptychon (Ersan Mondtag, Volkstheater

Sibylle Berg) 25. Mai Fever Room (Apichatpong Theater an der Wien

Weerasethakul) 27. Mai Voicelessness (Azade Shahmiri) Theater Nestroyhof Hamakom 28. Mai Five Days in March Re-creation Halle G im MuseumsQuartier

(Toshiki Okada/chelfitsch) 29. Mai Symphonia Harmoniæ Cælestium Gösserhallen, Halle 4

Revelationum (Francois

Chaignaud, Marie-Pierre Brebant) 29. Mai La vita nuova (Romeo Gösserhallen, Halle 1

Castellucci/Socìetas) 30. Mai Mary Said What She Said (Robert Halle E im MuseumsQuartier

Wilson, Darryl Pinckney,

Isabelle Huppert) 1. Juni Furia (Lia Rodrigues) Odeon 3. Juni Die sechs Brandenburgischen Theater an der Wien

Konzerte (Anne Teresa De

Keersmaeker, Amandine Beyer) 3. Juni Savusun (Sorour Darabi) Theater Nestroyhof Hamakom 4. Juni Borborygmus (Mazen Kerbaj, Lina Theater Akzent

Majdalanie, Rabih Mroue) 5. Juni Farci.e (Sorour Darabi) Theater Nestroyhof Hamakom 5. Juni Matadouro live (Marcelo Halle G im MuseumsQuartier

Evelin/Demolition Inc, Hugo Wolf

Quartett) 6. Juni Bergman in Uganda (Markus Öhrn) Gösserhallen, Halle 4 6. Juni Orest in Mossul (Milo Rau/NT Halle E im MuseumsQuartier

Gent) 6. Juni Liedlein für Gigi (Benjamin Gösserhallen, Halle 4

Verdonck) 7. Juni Le Metope del Partenone (Romeo Gösserhallen, Halle 1

Castellucci/Socìetas) 7. Juni Sopro (Tiago Rodrigues/Teatro Theater an der Wien

Nacional D.Maria II) 10. Juni Suite n°3 - Europe (Encyclopedie Akademietheater

de la parole, Joris Lacoste,

Pierre-Yves Mace) 12. Juni Missing People (Bela Tarr) Halle E im MuseumsQuartier 13. Juni Oblivion (Sarah Vanhee) Gösserhallen, Halle 4 13. Juni Yo escribo. Vos dibujas. Gösserhallen, Halle 1

(Federico Leon) 13. Juni Narziss und Echo (David Halle G im MuseumsQuartier

Marton/Road Opera) 14. Juni Pneuma (Ictus) Gösserhallen, Halle 4 ~ (S E R V I C E - www.festwochen.at)