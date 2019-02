Betrunkener stürzte in Wien auf U-Bahn-Gleise

Wien (APA) - Ein Betrunkener ist am Mittwoch zu Mittag auf die Gleise der Wiener U-Bahn-Linie U1 gestürzt. Zeugen des Vorfalls in der Station Nestroyplatz, nahe dem Praterstern, betätigten sofort den Not-Stopp. Polizisten bargen den 37-jährigen Obdachlosen nach Stromabschaltung. Der Mann wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Donnerstag.