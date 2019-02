Nordische WM: ÖSV-Langlauf-Aufgebot für die WM in Seefeld

Wien/Seefeld (APA) - Langlauf-Aufgebot des Österreichischen Ski-Verbandes (ÖSV) für die Nordische WM in Seefeld (20. Februar - 3. März):

Damen (2): Teresa Stadlober (S), Lisa Unterweger (St)

Herren (7): Dominik Baldauf (V), Max Hauke (St), Luis Stadlober (S), Bernhard Tritscher (S), Mika Vermeulen (St), Benjamin Moser (T), Tobias Habenicht (K)

Bereits am Montag hatte der ÖSV die sechs Kombinierer Franz-Josef Rehrl, Mario Seidl, Lukas Klapfer, Lukas Greiderer, Martin Fritz und Bernhard Gruber für die Heim-WM aufgestellt. Die Nominierung des Skisprungteams erfolgt erst am 18. Februar nach den Weltcups für Damen und Herren am Wochenende.