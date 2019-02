Linz (APA) - Fußball-Bundesligist LASK muss wochenlang auf Oh In-pyo verzichten. Der 21-jährige südkoreanische Mittelfeldspieler erlitt am Sonntag im Training einen Sprungbeinbruch, wie Trainer Oliver Glasner am Donnerstag berichtete. Zudem fällt auch Fabian Benko wegen Adduktorenproblemen zumindest für das Cup-Viertelfinale am Samstag daheim gegen den SKN St. Pölten aus.

Beide Profis zählten bisher nicht zu den Stammspielern der Linzer.