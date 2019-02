Fußball: Sportliche Krise belastet Borussia-Dortmund-Aktie

Frankfurt am Main (APA/dpa) - Das drohende Aus in der Fußball-Champions-League hat die Aktionäre von Borussia Dortmund am Donnerstag verschreckt. Die Aktien des einzigen börsennotierten Clubs in Deutschland sackten bis zum Mittag um mehr als 6 Prozent auf 7,83 Euro ab. Weniger hatten sie zuletzt Ende 2018 gekostet. Allerdings legte das Papier in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt rund 40 Prozent zu.