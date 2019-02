Vermisste 15-jährige Niederösterreicherin wieder aufgetaucht

Tulln/Altlengbach (APA) - Eine 15-Jährige aus dem Bezirk Tulln, die seit vergangenen Freitag als vermisst galt, ist am Donnerstag wieder aufgetaucht. Die Jugendliche wurde aufgrund eines Hinweises in Altlengbach (Bezirk St. Pölten-Land) aufgegriffen und in Folge den Erziehungsberechtigten übergeben, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.