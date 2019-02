Alitalias Entwicklungsplan soll bis Ende März stehen

Rom (APA) - Bis Ende März soll der neue Entwicklungsplan für die Rettung der italienischen Fluglinie Alitalia vorgestellt werden. Dies berichtete der italienische Industrieminister Luigi Di Maio nach einem Treffen mit den Gewerkschaften am Donnerstag in Rom. Di Maio äußerte die Hoffnung, dass es bald zu einem verbindlichen Angebot von Easyjet und Delta Airlines für die Übernahme der Airline komme.

Die Regierung könnte ihren 900 Mio. Euro schweren Brückenkredit, den sie der Alitalia 2017 gewährt hatte, in Aktien der neuen Gesellschaft umwandeln und einen 15-prozentigen Anteil übernehmen. Da auch die Italienischen Staatsbahnen (FS - Ferrovie dello Stato) einen Anteil von rund 40 Prozent an der Alitalia übernehmen wollen, werde der staatliche Anteil an der Airline über 50 Prozent betragen. Dies sei eine Garantie für den Joberhalt, erklärte Di Maio.

Die Alitalia-Gewerkschaften befürchten, dass der Verkauf der Alitalia mit starkem Jobabbau verbunden sein könnte. Delta arbeite an einem Plan, der den Abbau von 3.000 Jobs bei Alitalia vorsieht, berichteten italienische Medien zuletzt. Damit würde sich das Alitalia-Personal auf rund 9.000 Mitarbeiter verringern. „Alitalia wird nicht kleiner werden“, versicherte Di Maio.

Die italienischen Staatsbahnen haben am Mittwoch beschlossen, offiziell Verhandlungen mit Easyjet und Delta Airlines für die gemeinsame Übernahme der Alitalia zu starten. Dies teilte FS in einer Presseaussendung mit. EasyJet bestätigte ihrerseits die Gespräche mit den Bahnen für den Erwerb der krisengeschüttelten italienischen Airline.

