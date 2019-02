Frankfurter Rentenmarkt tendiert etwas fester

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag leicht zugelegt. Starke Impulse gab es am Anleihemarkt nicht. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag gegen Mittag leicht im Plus bei 166,31 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel leicht auf 0,11 Prozent.

Auch im übrigen Euroraum hielten sich die Kursbewegungen an den Rentenmärkten in Grenzen. In Italien und Spanien stiegen die Renditen nur leicht an. Die Reaktion auf die gescheiterte Haushaltsabstimmung im spanischen Parlament vom Mittwoch und die Möglichkeit vorgezogener Neuwahlen wirkten sich am spanischen Markt bisher nicht besonders stark aus.

Neben den Dauerbrennern Handelsstreit und Brexit dürften am Donnerstag unter Marktteilnehmern einige Konjunkturdaten Beachtung finden. Wie am Morgen bekannt wurde, hat die deutsche Wirtschaft eine Rezession gerade noch vermieden. Im Schlussquartal stagnierte die Wirtschaft, nach einer Schrumpfung im dritten Vierteljahr. Zwei Quartale nacheinander mit schrumpfender Wirtschaftsleistung werden als technische Rezession bezeichnet.

Der gesamte Euroraum wuchs unterdessen zum Jahresende moderat um 0,2 Prozent. In den USA werden am Nachmittag unter anderem Umsatzzahlen vom Einzelhandel erwartet. Sie geben einen Hinweis auf den Zustand des für die US-Wirtschaft wichtigen Privatkonsums.