Wiener Börse(Nachmittag) - ATX mit minus 0,07 Prozent wenig verändert

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit knapp behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.993,29 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 1,98 Punkten bzw. 0,07 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,23 Prozent, FTSE/London +0,51 Prozent und CAC-40/Paris +0,69 Prozent.

In einer freundlich tendierenden europäischen Börsenlandschaft tritt der ATX weiterhin auf der Stelle. Die weitere Richtung am Handelstag könnte die Stimmung an der Wall Street vorgeben, nachdem in New York die wichtigsten Indizes zuvor eine Gewinnserie von drei bis vier Tagen absolviert hatten.

In Wien kletterten die Aktien von Andritz (plus 1,9 Prozent) und Verbund (plus 1,8 Prozent) an die Spitze der Kursliste. Zur Wochenmitte waren die Titel des Stromversorgers Verbund noch um fast fünf Prozent abgerutscht. Gerhard Roiss, der Aufsichtsratsvorsitzende des zu 51 Prozent der Republik gehörenden Konzerns, hatte am Mittwoch nach Börsenschluss seinen Rücktritt eingereicht.

Ans untere Ende der Gewinner- und Verliererliste rutschte die Aktie von der Telekom Austria mit einem Minus von 3,8 Prozent. Bereits am Mittwoch gaben die Papiere des Telekomunternehmens nach der Vorlage von Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr um fast drei Prozent nach.

Klar negative Vorzeichen gibt es auch bei den schwergewichteten Bankentitel zu sehen. Die Aktionäre der Erste Group mussten ein Minus von 1,8 Prozent verbuchen und Raiffeisen Bank International verbilligten sich um ein Prozent.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 10.25 Uhr bei 3.007,80 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsstart bei 2.987,24 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 1.512,80 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market zwölf Titel mit höheren Kursen, 24 mit tieferen und einer unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.420.060 (Vortag: 1.371.643) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 36,585 (38,03) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 232.814 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 7,34 Mio. Euro entspricht.

