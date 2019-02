EU-Bischöfe rufen zu Teilnahme an Europawahl auf

Brüssel (APA) - Die katholische EU-Bischofskommission ComECE ruft zur Teilnahme an der Europawahl im Mai auf. „Wählen ist nicht nur ein Recht und eine Pflicht, sondern auch die Möglichkeit, den Aufbau Europas konkret mitzugestalten“, erklärte sie am Donnerstag in Brüssel in der gemeinsamen Erklärung „Wiederaufbau der Gemeinschaft in Europa“ laut Kathpress.

Die Bischöfe rufen darin alle EU-Bürger auf sich am politischen Prozess zu beteiligen, ihre Urteilsfähigkeit zu üben und ihre Stimme bei den Europawahlen abzugeben, um das europäische Projekt weiter auszubauen. Die Wahlergebnisse hätten auch internationale Auswirkungen auf Entscheidungen, „die die gesamte Menschheit betreffen, denn die Sorge um die Umwelt und um nachhaltige Entwicklung kann nicht auf die Grenzen der EU beschränkt sein“, so die EU-Bischöfe.

„Die EU steht vor großen Herausforderungen und Unsicherheiten“, heißt es in der Erklärung. Europa müsse seine gemeinsame Identität wiederfinden und die Schwächsten fördern. Es brauche „wirksame Lösungen“ für die Themen Migration, Asyl und Integration, so die Bischöfe. Die Europäer sollten die zur Wahl stehenden Kandidaten sollten etwa zu ihrem Engagement für den Schutz der Menschenwürde und der Grundrechte befragen.

An der Wahl teilzunehmen sei ein notwendiger Schritt, „um die positiven Errungenschaften der EU zu erhalten“, betonen die Bischöfe in ihrer gemeinsamen Erklärung. Die EU-Wahlen, so ihre Hoffnung, könnten die Europäische Union wieder zu einem „Schlüsselakteur für die ganzheitliche Entwicklung aller Personen, Familien und Gemeinschaften“ machen.

Die Wahlen zum EU-Parlament finden vom 23. bis 26. Mai statt. In Österreich wird am 26. Mai gewählt. Österreich ist derzeit durch 18 von insgesamt 751 Mitgliedern im Europäischen Parlament vertreten.