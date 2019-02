Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe überraschend gestiegen

Washington (APA/dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gestiegen. In der vergangenen Woche seien 239.000 Erstanträge gestellt worden, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Das sind um 4.000 mehr als in der Woche zuvor.

Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten mit einem Rückgang auf 225.000 Anträge gerechnet. Außerdem wurde der Wert der Vorwoche leicht um 1.000 auf 235.000 nach oben revidiert.

Trotz des Anstiegs bleibt die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt weiterhin sehr robust. Mitte Jänner war die Zahl der Erstanträge noch auf den tiefsten Stand seit 1969 gefallen. Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt stieg die Zahl der Erstanträge um 6.750 auf 231.750. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.