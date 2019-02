Zwei Tote bei Explosion in Luxemburger Munitionsdepot

Luxemburg (APA/dpa) - Bei einer Explosion in einem Munitionsdepot der Luxemburger Armee sind zwei Menschen getötet worden. Außerdem wurden zwei Personen verletzt, wie die Luxemburger Staatsanwaltschaft mitteilte. Eine der verletzten Personen befinde sich „in kritischem Zustand“.

Das Unglück habe sich am Donnerstag im luxemburgischen Waldhof in einer Halle ereignet, in der mehrere Menschen mit einer Artilleriegranate hantiert hätten. Luxemburger Medien zufolge handelt es sich bei den Toten und Verletzten um Unteroffiziere. Die Ursache der Explosion war zunächst unbekannt. In Waldhof befindet sich der Minenräumdienst der luxemburgischen Armee.