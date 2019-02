Betreiber investiert 58 Millionen in umstrittenes AKW Temelin

Temelin (APA/dpa) - In die Modernisierung des tschechischen Atomkraftwerks Temelin will der Betreiber CEZ in diesem Jahr rund 58 Millionen Euro investieren. Geplant seien 180 Einzelmaßnahmen, sagten Firmenvertreter nach Angaben der Agentur CTK am Donnerstag.

Temelin ist nur rund 60 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Erneuert werden unter anderem eine 300 Meter lange Rohrleitung zwischen Maschinenhaus und Kühltürmen sowie ein Wärmetauscher, der Heizwasser für das Kraftwerksareal und die Stadt Tyn nad Vltavou bereitstellt. Die Arbeiten sollen während der regulären Wartungsphasen absolviert werden.

Mit neuen Videokameras und Eingangsbarrieren sollen die Sicherheit gestärkt und der Zugang unbefugter Personen verhindert werden. Nach einer neuen gesetzlichen Regelung müssen von 2020 an alle Mitarbeiter an den Schaltstellen und im Reaktorbereich eine staatliche Sicherheitsüberprüfung bestanden haben.

CEZ plant zudem, am Standort Temelin knapp 100 neue Mitarbeiter einzustellen, darunter zahlreiche Hochschulabsolventen. Derzeit arbeiten dort fast 1.300 Menschen. Das Kernkraftwerk deckt rund ein Fünftel des tschechischen Strombedarfs. Im vorigen Jahr wurden 15,6 Terawattstunden elektrischer Energie erzeugt.

Umweltschützer kritisieren die Anlage seit ihrer Inbetriebnahme 2002 als besonders störanfällig. Sie bemängeln insbesondere die Kombination russischer Reaktor- mit amerikanischer Leittechnik.