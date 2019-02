Eishockey: Vienna-Stürmer Arniel wechselte nach Augsburg

Wien/Augsburg (APA) - Die Vienna Capitals haben am Donnerstag Stürmer Jamie Arniel an die Augsburger Panther in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) abgegeben. Der 29-jährige Kanadier hat in der laufenden Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) in 19 Spielen drei Tore und acht Assists für die Caps verbucht.