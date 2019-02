Tierquälerei: Vier Pfoten fordert Schließung von ältestem Zoo in Gaza

Rafah (APA) - Die Schließung des Zoos von Rafah, in dem mehr als 40 Tiere in katastrophalen Umständen gehalten werden sollen, hat am Donnerstag die Tierschutzorganisation Vier Pfoten gefordert. Ende Jänner 2019 waren in dem ältesten Zoo in Gaza einer jungen Löwin mit einer Gartenschere die Krallen entfernt worden, schrieb die NGO.

Der Grund für diese brutale Prozedur: Der Besitzer ließ Besucher mit der 14 Monate alten Löwin spielen und wollte das Verletzungsrisiko reduzieren. Aufnahmen der verstümmelten Löwin tauchten nur wenige Wochen nach dem Tod von vier Löwenjungen im selben Zoo auf, hieß es in einer Aussendung der Tierschützer. Das Entfernen der Krallen sei für Großkatzen eine besonders schmerzhafte Prozedur mit lange anhaltenden Schäden. Ein natürliches Verhalten, wie das Fassen von Nahrung oder klettern, seien kaum noch möglich.

„Die Entfernung der Krallen ist absolute Tierquälerei und weltweit verboten. Wir sind schockiert, dass der Besitzer des Zoos diesen Eingriff erlaubt hat. Ein Löwe ist ein für Menschen gefährliches Raubtier und kein Spielkamerad“, sagte Vier-Pfoten-Tierarzt Amir Khalil, der bereits 2014 und 2016 zwei Zoos in Gaza evakuiert hatte. „Wir fordern die verantwortlichen Behörden auf, den Zoo zu schließen und artgemäße Lösungen für die Tiere zu finden.“ Die Tierschutzorganisation habe bereits entsprechende Gespräche aufgenommen.

Durch unterirdische Tunnel werden immer wieder Wildtiere nach und aus Gaza geschmuggelt. Viele der Tiere kamen seit der Eröffnung des Zoos im Jahr 1999 bei Raketenangriffen und Kriegsgefechten ums Leben. Aktuell leben 49 Tiere - darunter fünf Löwen, eine Hyäne, mehrere Affen, Wölfe, Emus, Katzen, Hunde und exotische Vögel - in engen, desolaten Käfigen. Zuletzt war der Zoo Anfang des Jahres in den Schlagzeilen, nachdem vier Löwenwelpen erfroren sind.