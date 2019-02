Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Airbus wird keine A380-Flugzeuge mehr produzieren

Toulouse - Das europäische Unternehmen Airbus ist ein Luftfahrt-Unternehmen. Es wird ab dem Jahr 2021 aufhören, das Flugzeug-Modell A380 zu produzieren. Der Grund dafür ist, dass das arabische Flug-Unternehmen Flying Emirates weniger von diesen Flugzeugen kauft als geplant. Das Flug-Unternehmen ist nämlich der größte Kunde für das Flugzeug-Modell A380. Andere Flug-Unternehmen haben dieses Flugzeug-Modell kaum noch bestellt.

Mindestens 14 Menschen starben bei einem Busunglück in Nord-Mazedonien

Skopje - Bei einem schweren Busunglück im Land Nord-Mazedonien sind 14 Menschen gestorben. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt. 6 der verletzten Menschen sind sogar so schwer verletzt, dass sie vielleicht sterben werden. Der Unfall passierte in der Nacht auf Donnerstag auf einer Autobahn. Der Bus kam von der Autobahn ab und überschlug sich. Man kennt den Grund für den Unfall noch nicht. Das Land Nord-Mazedonien hieß bis vor kurzem noch Mazedonien. Es gab aber einen Streit um den Namen, weil es auch in Griechenland eine Region namens Mazedonien gibt.

Polizei im Burgenland konnte Drogenbande verhaften

Eisenstadt - Im Burgenland konnte die Polizei 53 Mitglieder einer Drogenbande verhaften. Die Drogenbande hat Drogen im Wert von insgesamt 3,8 Millionen Euro weltweit verkauft. In Österreich und Tschechien wurden Wohnungen und Häusern durchsucht. Dabei konnten 33.000 Euro und Drogen im Wert von 810.000 Euro gefunden werden. Einige der Drogen kamen aus dem Burgenland und Wien und wurden mit Autos und der Bahn transportiert.

Schifahrer Marcel Hirscher startet vielleicht wegen Verkühlung nicht

Aare - In Schweden findet gerade die Schi-Weltmeisterschaft statt. Dort soll auch der berühmte österreichische Schifahrer Marcel Hirscher Schi-Rennen fahren. Am Mittwoch wurde aber bekannt, dass Hirscher krank ist. Er hat nämlich eine Verkühlung. Eigentlich sind in den nächsten Tagen weitere Schi-Rennen, bei denen er starten soll. Hirscher hofft, dass er trotzdem an diesen Schi-Rennen teilnehmen kann. Hirscher hat schon 6-mal bei Schi-Weltmeisterschaften gewonnen. Besonders gut ist er in den Schi-Rennen Slalom und Riesen-Slalom.

Erklärung: Slalom/Riesen-Slalom

Ein Slalom ist ein Wettkampf im Sport. Bei diesem Wettkampf fährt der Sportler in Kurven um Hindernisse. Beim Slalom im Schisport fahren die Schi-Rennläufer zum Beispiel um Stangen aus Plastik herum. Diese Stangen nennt man Tore. Der Slalom im Schisport wird in 2 Durchgängen gefahren. Das heißt, dass jeder Schi-Rennläufer die Strecke 2 Mal fährt. Beim Riesen-Slalom sind die Tore weiter auseinander.

