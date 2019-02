US-Börsen zur Eröffnung im Minus

New York (APA) - Schwache US-Einzelhandelsumsätze sorgten an den US-Börsen am Donnerstag im Frühhandel für Verstimmungen. Kurz nach Handelsbeginn tendierten die wichtigsten US-Indizes in der Verlustzone. Impulse kamen auch von der US-Berichtssaison.

Vom US-Handelsstreit mehrten sich zuletzt wieder die positiven Signale. Chinas Vize-Premierminister Liu He begrüßte am Donnerstag den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin in Peking. Zwei Tage lang soll über die Differenzen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Erde diskutiert werden.

Gegen 16.15 Uhr rückte der Dow Jones Industrial Index um 111,79 Einheiten oder 0,44 Prozent auf 25.431,48 Zähler nach unten. Der S&P-500 Index fiel 9,28 Punkte oder 0,34 Prozent auf 2.743,75 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gab 3,46 Punkte oder 0,05 Prozent auf 7.416,92 Einheiten nach.

Die Umsätze des US-Einzelhandels sind im Dezember deutlich stärker als erwartet gefallen, wie heute veröffentlichte Zahlen belegen. Die Erlöse fielen im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent. Dies ist der stärkste Rückgang seit neun Jahren. Volkswirte hatten hingegen im Mittel einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Die Verbraucher gaben beispielsweise weniger Geld in Restaurants aus, ebenso für Bekleidung und Möbel.

Im Gegenzug ist in den USA die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gestiegen. In der vergangenen Woche wurden 239.000 Erstanträge gestellt. Das sind um 4.000 mehr als in der Woche zuvor.

An der Wall Street gab es im Frühhandel klare Verluste bei den Bank- und Finanzaktien. Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Bank of America verloren jeweils mehr als 2 Prozent an Wert. Auch bei den Einzelhändlern gab es klare Verluste. Kohl‘s und Macy‘s rückten mehr als 2 Prozent nach unten. Home Depot gaben mehr als ein Prozent nach.

Bei den Unternehmenszahlen ließ unter anderem Coca Cola mit Zahlen aufhorchen. Für den US-Getränkehersteller zahlen sich höhere Preise und der Schwenk zu weniger zuckerhaltigen Produkten aus. Im vierten Quartal legte der operative Gewinn im Vergleich zum Vorjahreswert um 21 Prozent auf 1,64 Mrd. Dollar (1,45 Mrd. Euro) zu. An der Börse setzte es dennoch ein Minus von mehr als 6 Prozent.

Der US-Netzwerk-Spezialist Cisco ist unter anderem dank guter Geschäfte mit neuer Software und Service-Angeboten im zweiten Geschäftsquartal gewachsen. Cisco hat den Umsatz im zweiten Jahresviertel um 7 Prozent auf 12,4 Milliarden US-Dollar gesteigert. An der Börse gab es darauf ein Plus von über 4 Prozent im frühen Handel.

Beim Online-Empfehlungsportal Yelp gab es gestern nachbörslich Zahlen. Im letzten Quartal 2018 stand dabei ein Umsatzplus von 11 Prozent im Vergleich zum Schlussquartal des Vorjahrs zu Buche. Auch bei den Werbeumsätzen gab es Zuwächse. Investoren war das offenbar zu wenig - die Papiere rückten am Donnerstag um 1,17 Prozent nach unten.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA448 2019-02-14/16:29