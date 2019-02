Daimler plant elektrischen Sattelschlepper

Stuttgart (APA/dpa) - Bis zur Serienreife seiner ersten E-Lastwagen 2021 will Daimler auch noch einen deutlich schwereren und größeren Sattelschlepper mit Batterie auf die Straße bringen. Das Fahrzeug solle voraussichtlich im Verlauf eines Testprojekts zum Einsatz kommen, das in den kommenden Monaten auf einer speziellen Strecke in Deutschland beginnt, kündigte der Chef der Truck-Sparte, Martin Daum, am Donnerstag an.

Etwas kleinere Varianten des Mercedes-Benz-Lasters namens eActros mit maximal 25 Tonnen Gesamtgewicht werden bereits seit dem vergangenen Jahr von einigen Daimler-Kunden im Alltag erprobt. Sie sollen aktuell rund 200 Kilometer Reichweite haben und ab 2021 in Serie produziert werden.

~ ISIN DE0007100000 WEB http://www.daimler.com ~ APA451 2019-02-14/16:32