Zwei Österreicher werden Direktoren bei Entwicklungsbank EBRD

London (APA) - Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) hat zwei Österreicher mit Führungspositionen betraut. Barbara Rambousek wird die Fachbereiche „Gender and Economic Inclusion“ leiten. Christian Kleboth wurde bereits vor Tagen zum „Direktor für Syndizierung“ ernannt.

Rambousek arbeitet seit 2012 für die EBRD und war maßgeblich für den Bereich der „Economic Inclusion“ verantwortlich. Der Bereich macht heute 10 Prozent der Investitionen der privaten Entwicklungsbank aus. In ihrer neuen Aufgabe wird sie die beiden Bereiche der „Economic und Gender Inclusion“ in eine Abteilung zusammenführen. „Ich freue mich sehr über diese Gelegenheit und werde mit meinen Mitarbeitern daran arbeiten, mit unseren Partnern besseren Zugang zu Fähigkeiten, Arbeitsplätzen und Unternehmertum für alle zu schaffen“, so Rambousek in einer Pressemitteilung am Donnerstag.

Christian Kleboth war für die EBRD seit 2005, zunächst im Bereich der Agrar- und Entwicklungswirtschaft, in Istanbul tätig. Zwischen 2012 und Anfang 2018 arbeitete er im Team für Konsortialkredite. In seiner neuen Funktion als Direktor wird er mit der Suche nach Ko-Finanzierungen und Kapitalbeschaffung für EBRD-Projekte betraut.

Die EBRD arbeitet im Entwicklungsbereich mit Unternehmen der Landwirtschaft, Infrastruktur und dem Transportwesen zusammen. Zu ihren Aufgaben gehören finanzielle Investments, Konsortialkredite und Unternehmensberatungen. Die private Entwicklungsbank ist 38 Ländern auf 3 Kontinenten tätig.

~ WEB http://de.ebrd.com/ ~ APA462 2019-02-14/16:46