Wiener Rentenmarkt im Späthandel einheitlich im Plus

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Donnerstag im Späthandel einheitlich Kursgewinne verzeichnet. In allen Laufzeiten stiegen die Kurse der österreichischen Benchmark-Anleihen, im Gegenzug sanken die Renditen. Der deutsche Euro-Bund-Future notierte am späten Nachmittag ebenfalls klar im Plus.

An den europäischen Aktienmärkten trübte sich die Stimmung im Späthandel ein, nachdem die Börsen in New York im Minus eröffnet hatten. In den USA hatten sowohl Daten aus dem Einzelhandel als auch die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe die Erwartungen verfehlt. Die als sicherer wahrgenommen Staatsanleihen profitierten von der daraufhin geringeren Risikolust der Anleger.

In Europa waren Wachstumsdaten dagegen so ausgefallen wie prognostiziert. Die Wirtschaftsleistung der Eurozone ist im letzten Jahresviertel 2018 um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen. Damit wurde eine Schnellschätzung bestätigt. Analysten hatten dies erwartet. Die deutsche Wirtschaft wiederum stagnierte im vierten Quartal, womit sie nur knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt ist. Im dritten Quartal war sie um 0,2 Prozent geschrumpft.

Um 16.20 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 166,59 um 47 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (166,12). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 166,37. Das Tageshoch lag bisher bei 166,73, das Tagestief bei 166,02, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 71 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 467.895 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,20 (zuletzt: 1,24) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,45 (0,47) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,12 (-0,10) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,48 (-0,49) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 50 (zuletzt: 48) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 47 (46) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 34 (31) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 10 (8) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 107,07 107,40 1,20 106,55 106,53 Bund 28/01 10 0,75 100,51 100,56 0,45 100,27 100,19 Bund 23/03 5 0,00 110,08 110,25 -0,12 110,05 110,08 Bund 20/01 2 3,90 110,31 110,36 -0,48 110,33 110,35 ~