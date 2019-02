17-jähriger Skifahrer zog sich am Hochficht schwere Verletzung zu

Hochficht (APA) - Ein 17-Jähriger hat sich Donnerstagmittag bei einem Sprung in einem Funpark am Hochficht (Bezirk Rohrbach) schwere Rückenverletzungen zugezogen. Der tschechischer Schüler war trotz Sperre in den „Blackhill Park“ bei der Schwarzenbergabfahrt gefahren. Nach einem Sprung landete er so unglücklich auf dem Rücken, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen wurde, so die Polizei OÖ.