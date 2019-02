Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit leichterer Tendenz

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Donnerstag im späten europäischen Handel leichter gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 53,80 Dollar und damit um 0,19 Prozent weniger als am Mittwoch. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 63,88 Dollar gehandelt.

Mit einer eingetrübten Stimmung an den Finanzmärkten - nach enttäuschenden US-Konjunkturnachrichten - tauchten auch die Ölpreise etwas tiefer. Im Dezember waren die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel überraschend gesunken. Sie fielen in der Phase des wichtigen Weihnachtsgeschäfts um 1,2 Prozent im Monatsvergleich und damit so stark wie seit neun Jahren nicht mehr.

Am Donnerstag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.308,35 Dollar und damit gut behauptet gegenüber dem Schlusskurs von Mittwoch von 1.307,60 Dollar.

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 63,88 63,61 +0,42 WTI 53,80 53,90 -0,19 OPEC-Daily 62,94 61,88 +1,71 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.308,35 1.307,60 +0,06 Silber 15,53 15,59 -0,38 Platin 781,07 786,18 -0,65 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 120,95 122,30 -1,10 Kakao 2.221,00 2.248,00 -1,20 Zucker 341,20 344,30 -0,90 Mais 175,25 175,25 +0,00 Sojabohnen 906,38 915,50 -1,00 Weizen 200,00 202,75 -1,36 ~