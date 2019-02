Prager Börse schließt klar im Minus

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Donnerstag klar im Minus geschlossen. Der tschechische Leitindex PX fiel um 0,86 Prozent auf 1.048,95 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,58 (Vortag: 0,48) Mrd. tschechischen Kronen.

Bei den Einzelwerten zeigten sich vor allem die Bankaktien schwach. Die Titel der Erste Group rutschten mit einem Minus von 2,53 Prozent ans Indexende ab. Auch für Moneta Money Bank (minus 0,59 Prozent) und Komercni Banka (minus 0,11 Prozent) endete der Handelstag im roten Bereich. Die Moneta Money Bank hatte im Tagesverlauf mitgeteilt, zehn Filialen schließen zu wollen.

Belastet wurde der PX außerdem von den deutlichen Abschlägen des Index-Schwergewichts CEZ. Die Papiere des Stromkonzerns mussten ein Minus von 1,45 Prozent hinnehmen. Das Unternehmen hat weitere Investitionen in das Atomkraftwerk Temelin angekündigt.

Gegen den schwachen Trend stemmten sich vor allem die Anteilsscheine des Medienkonzerns CETV (plus 1,34 Prozent) und die Aktien von Stock (plus 1,17 Prozent). Der Spirituosenhersteller hat seinen Marktanteil in Tschechien im Vorjahr von 33,5 auf 34,2 Prozent erhöht, gab er bei seiner heutigen Hauptversammlung bekannt. Im Konsumgüterbereich legten auch die Papiere des Limonadenproduzenten Kofola (plus 0,67 Prozent) zu.

~ ISIN XC0009698371 ~ APA484 2019-02-14/17:20