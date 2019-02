Fußball: Clubs aus Europas „Big 5“ gaben im Jänner 570 Mio. Euro aus

Zürich (APA) - Die Clubs der fünf großen europäischen Fußball-Ligen in England, Frankreich, Italien, Deutschland und Spanien hat in der Jänner-Transferzeit in Summe 642,8 Millionen US-Dollar (568,60 Mio. Euro) ausgegeben. Dies vermeldete der Weltverband FIFA am Donnerstag in seiner „Big 5“-Transferanalyse. Die Summe entspräche 59,1 Prozent der von 1. bis 31. Jänner weltweit ausgegebenen Ablösesummen.

Entsprechende Daten lieferte das „International Transfer Matching System“ (IS) der FIFA. Demnach hat sich heuer im Vergleich zum Jänner 2018 eine Steigerung der Transfergelder von 6,4 Prozent ergeben. Englands Premier League war einmal mehr jene Liga, in der mit 178,2 Mio. Dollar (157,63 Mio. Euro) am meisten investiert wurde. Dahinter folgten die italienische Serie A (127,91), die deutsche Bundesliga (99,51), Spaniens Primera Divison (99,07) und die französische Ligue 1 (84,39).