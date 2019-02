Budapester Börse schließt mit Kursverlusten

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Donnerstag mit Kursverlusten geschlossen. Der ungarische Leitindex BUX fiel um 0,80 Prozent auf 39.898,65 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 9,2 (zuletzt: 10,5) Mrd. Forint.

Starke Konjunkturdaten aus Ungarn konnten den Aktienmarkt somit nicht stützen. Im vierten Quartal 2018 ist die ungarische Wirtschaft um 5,0 Prozent gewachsen und damit deutlich stärker als die durchschnittliche Analystenschätzung von 4,5 Prozent vermuten hatte lassen. Damit behielt die Wirtschaft ihr hohes Wachstumstempo bei. In den beiden vorangegangenen Quartalen hatte sie jeweils um 4,9 Prozent zugelegt.

Die Index-Schwergewichte notierten im BUX jedoch einheitlich im Minus. Am besten hielten sich dabei noch die Aktien von MOL mit einem knappen Kursabschlag von 0,12 Prozent. Das Unternehmen will 2019 umgerechnet knapp 39 Mio. Euro in das Renovieren von Tankstellen am tschechischen Markt investieren.

Deutlicher nach unten ging es für die Aktien der OTP Bank (minus 0,70 Prozent) und die Papiere der MTelekom (minus 0,96 Prozent). Für die Anteilsscheine des Pharmaunternehmens Gedeon Richter endete der Handelstag mit einem noch stärkeren Minus von 2,18 Prozent.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

aktuell zuletzt MTelekom 465 469,50 MOL 3.280 3.284 OTP Bank 11.320 11.400 Gedeon Richter 5.390 5.510

ISIN XC0009655090