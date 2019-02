Stall eines Bauernhauses in Tirol geriet in Vollbrand

St. Jakob in Haus (APA) - In St. Jakob in Haus (Bezirk Kitzbühel) ist Donnerstagnachmittag der Stall eines Bauernhauses in Vollbrand geraten. Personen wurden dabei nicht verletzt, berichtete die Polizei. Ob Tiere verendeten, war vorerst ebenso unklar wie die Brandursache. Mehrere Feuerwehren der umliegenden Gemeinden standen im Einsatz.