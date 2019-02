AK-Rat aus NÖ soll FPÖ-Landtagsabgeordnete beschimpft haben

St. Pölten/Wilhelmsburg (APA) - AK-Rat Samir Kesetovic, Spitzenkandidat der Grünen GewerkschafterInnen NÖ, soll FP-Landtagsmandatarin Vesna Schuster beschimpft und bedroht haben. Nach einer Anzeige prüft das Landesamt Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, ob ein strafrechtlicher Tatbestand vorliegt, teilte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Liste 4 bei den AKNÖ-Wahlen, AUGE/UG, distanzierte sich von Kesetovic.

Seit Tagen sei die Abgeordnete mit Telefonterror, sexistischen Beschimpfungen und aggressiven Drohungen konfrontiert, hieß es von der FPÖ Niederösterreich in einer Aussendung. So soll die Mandatarin, deren Eltern als Gastarbeiter nach Österreich kamen, u.a. als „chauvinistisches Dreckstück“ beschimpft worden sein. Schuster werde vor allem wegen ihrer Vortragsreihe „Kein Kniefall vor dem politischen Islam“ attackiert, wurde mitgeteilt. Für Donnerstagabend war eine Veranstaltung in Wilhelmsburg (Bezirk St. Pölten-Land) geplant. Gerhard Scherz, Landesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer und AK-Vorstand, forderte in einer Aussendung den sofortigen Rücktritt des Kammerrates.

„Sie ist eine Hetzerin“, wurde Kesetovic von Medien zitiert. „Das waren persönliche SMS. Ich fühle mich bedroht von ihr. Sie husst gegen den Islam und verbreitet Hass. Und wir in Wilhelmsburg haben keine Probleme mit dem Islam“, sagte der gebürtige Bosnier laut einem Online-Bericht.

Der Spitzenkandidat der AUGE/UG (Grüne, Alternative und Unabhängige GewerkschafterInnen) NÖ, Stefan Taibl, teilte indes in einer Aussendung mit: „Wir distanzieren uns von dieser Art des Umgangs mit dem politischen Gegner. Sexistische und widerwärtige Beschimpfungen sind keine tauglichen Mittel im Kampf gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit.“ Er hielt fest, dass die Liste von Kesetovic „nichts mit grün-alternativen Werten zu tun“ habe.

