Börse London rettet kleines Plus

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Donnerstag in einem uneinheitlichen europäischen Umfeld ein kleines Plus über die Ziellinie retten können.

Der FTSE-100 Index ging gut behauptet um 6,17 Einheiten oder 0,09 Prozent höher bei 7.197,01 Punkten aus dem Handel. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 49 Gewinner und 52 Verlierer gegenüber.

Das Parlament in London stimmt an diesem Donnerstagabend über das weitere Vorgehen beim EU-Austritt ab. Es ist bereits die zweite Abstimmungsrunde seit der Niederlage für Premierministerin Theresa May mit ihrem Brexit-Abkommen Mitte Jänner. Sollte das Parlament die aktuelle Beschlussvorlage ebenfalls ablehnen, wäre Mays Fähigkeit, am Ende eine Mehrheit für ihr Brexit-Abkommen zu gewinnen, weiter infrage gestellt.

Einen Sprung nach oben machten bei den Einzelwerten Aktien von Micro Focus - sie stiegen um mehr als 12 Prozent. Der Softwarehersteller hatte Zahlen vorgelegt. Beim britisch-schwedischen AstraZeneca-Konzern gab es ebenfalls ein deutliches Kursplus von mehr als 7 Prozent. Im vierten Quartal konnte das Pharmaunternehmen dank neuer Medikamente und einer starken Nachfrage in China aufholen. Beim Coca-Cola-Abfüller Coca Cola HBC setzte es hingegen Verluste. Trotz eines moderaten Umsatzanstiegs im Geschäftsjahr stand bei der Aktie ein Minus von 8,57 Prozent zu Buche.

Im FTSE-250, bei den Londoner Mittelwerten, gab es einen Totalabsturz bei Convatec. Der britische Medizintechniker hatte zuletzt ein Restrukturierungsprogramm mit einem Kapitalbedarf von knapp 150 Mio. Euro verlautbart. Das kostete deutlich Investorenvertrauen - die Aktie rasselte mit minus 18 Prozent in den Keller.

Ebenfalls bei den Mittelwerten lagen auch Aktien der Restaurant Group mehr als 11 im Minus. CEO Andy McCue hatte heute überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das Unternehmen betreibt unter anderem die populäre Asiarestaurantkette „wagamama“.

~ ISIN GB0001383545 ~ APA526 2019-02-14/18:31