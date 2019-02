Ski-WM: Vlhova drehte Spieß im 2. Lauf um - RTL-Sieg vor Rebensburg

Aare (APA) - Die Slowakin Petra Vlhova hat bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Aare den Riesentorlauf der Damen geholt. Die Silber-Gewinnerin in der Kombi setzte sich am Donnerstag 0,14 Sekunden vor der Deutschen Viktoria Rebensburg durch, die nach dem ersten Durchgang noch vor Vlhova geführt hatte. Bronze ging an Super-G-Weltmeisterin Mikaela Shiffrin (USA/+0,38).

Während Vlhova das erste alpine WM-Gold für ihr Land überhaupt holte und Rebensburg für die deutsche Edelmetall-Premiere bei diesen Titelkämpfen sorgte, ging Österreich wie erwartet leer aus. Katharina Liensberger war als Zwölfte beste ÖSV-Läuferin. Ricarda Haaser, nach dem ersten Durchgang Elfte, fiel auf Platz 15 zurück. Katharina Truppe belegte Rang 24, Bernadette Schild war schon im ersten Durchgang ausgeschieden.