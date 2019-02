May verlor erneut Abstimmung im Parlament zu Brexit-Strategie

London (APA/AFP/Reuters/dpa) - Rund sechs Wochen vor dem geplanten EU-Austritt Großbritanniens hat die britische Premierministerin Theresa May erneut eine empfindliche Brexit-Niederlage im Parlament einstecken müssen. Das Unterhaus in London votierte am Donnerstag mit 303 zu 258 Stimmen gegen eine Regierungsvorlage zum weiteren Vorgehen bei den Brexit-Verhandlungen.

Die Beschlussvorlage sollte sowohl ein Mandat für Nachverhandlungen am Brexit-Deal als auch eine Absage an einen EU-Austritt ohne Abkommen (No Deal) bestätigen. Brexit-Hardliner aus Mays eigener Konservativer Partei hatten bereits vor der Abstimmung deutlich gemacht, dass sie nicht zustimmen wollten.